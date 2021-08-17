Москва, 17 августа, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Фигурист Илья Авербух обеспечил роды своей супруге, актрисе Лизе Арзамасовой, в одной из элитных клиник Москвы. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец».

European Foundation for Support of Culture Илья Авербух

По данным СМИ, спортсмен потратил, а пребывание жены в больнице 1,3 млн рублей. При этом сам Авербух на родах не присутствовал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2021 года Лиза Арзамасова опубликовала фотографию с мужем и новорожденным сыном. «Счастье», — коротко подписала она снимок.