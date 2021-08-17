Москва, 17 августа 2021, 19:50 — REGNUM Главная ошибка, которая была допущена в истории Украины — это отказ от добрососедства с Россией, написал 17 августа четвёртый украинский президент Виктор Янукович в Facebook.
По случаю дня независимости Украины бывший украинский президент опубликовал обращение к соотечественникам, в котором поставил «вопрос в том, каково соотношение между успехами и просчётами, правильно ли был определён стратегический курс развития государства, имеющий решающее влияние на его внутреннюю и внешнюю политику».
Он отметил, что в «лихие девяностые», когда пришел «дикий капитализм», Украину спасало то, что её промышленность продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана и других бывших республик СССР, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс».
Последующая «вестернизация» внешней политики официального Киева, происходившая «под давлением национал-патриотов и Запада», ухудшила ситуацию. Политическая «многовекторность» стала единственным выходом для Украины.
В рамках этой «многовекторности» власти Украины (при Януковиче) «не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока», а также «не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства».
При этом Янукович заявляет, что, хотя власти в Киеве «на многое закрывали глаза», такая политика не была ошибочной.
Комментируя недавнее высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что наибольшей своей ошибкой было то, что он верил Москве, Янукович заявил:
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