Москва, , 19:50 — REGNUM Главная ошибка, которая была допущена в истории Украины — это отказ от добрососедства с Россией, написал 17 августа четвёртый украинский президент Виктор Янукович в Facebook.

Порошенко и Янукович Rusautomobile.ru

По случаю дня независимости Украины бывший украинский президент опубликовал обращение к соотечественникам, в котором поставил «вопрос в том, каково соотношение между успехами и просчётами, правильно ли был определён стратегический курс развития государства, имеющий решающее влияние на его внутреннюю и внешнюю политику».

Он отметил, что в «лихие девяностые», когда пришел «дикий капитализм», Украину спасало то, что её промышленность продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана и других бывших республик СССР, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс».

Последующая «вестернизация» внешней политики официального Киева, происходившая «под давлением национал-патриотов и Запада», ухудшила ситуацию. Политическая «многовекторность» стала единственным выходом для Украины.

Янукович «Нормальные партнёрские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в своё время СССР. В итоге нарастание внутриполитической напряжённости в Украине и перерастание её в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени».

В рамках этой «многовекторности» власти Украины (при Януковиче) «не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока», а также «не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства».

При этом Янукович заявляет, что, хотя власти в Киеве «на многое закрывали глаза», такая политика не была ошибочной.

Янукович «Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости». Он был предопределён реализацией проекта «Украина как Антироссия», и если мы примем этот постулат как данность, то всё станет на свои места».

Комментируя недавнее высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что наибольшей своей ошибкой было то, что он верил Москве, Янукович заявил:

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: «Хто не скаче — той москаль» , призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней».

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