Екатеринбург, 17 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Угроза распространения природного пожара на санаторий возле озера Глухое Свердловской области ликвидирована. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Лесной пожар

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Для этого была выполнена опашка территории. Также огнеборцы проложили минерализированную полосу. С помощью беспилотной авиасистемы идёт мониторинг ситуации. Пожарные готовы к наращиванию группировки на месте тушения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар возник 17 августа. Огонь быстро распространился. Площадь пожара достигла 40 га