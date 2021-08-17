Минск, 17 августа 2021, 19:47 — REGNUM Верховный суд Белоруссии по иску министерства юстиции занимается оформлением ликвидации независимого «Союза белорусских писателей». Об этом 17 августа представители писательского союза проинформировали общественность.

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Amnesty.org

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В телеграм-канале СБП опубликован документ, согласно которому 24 августа в ВС будет рассмотрено дело писательского союза. Большинство его членов составляют оппозиционно настроенные к Александру Лукашенко деятели, не желающие участвовать в деятельности пропрезидентского «Союза писателей Белоруссии».

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