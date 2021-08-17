Монако, 17 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. 17 августа в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в рамках первого матча последнего раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с донецким «Шахтером». В заявку на матч попал 25-лений атакующий полузащитник сборной России Александр Головин. Об этом сообщили на официальной странице французского клуба в Twitter’е.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА Александр Головин принял участие в обоих матчах с пражской «Спартой» (2:0, 3:1), в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В прошедшем сезоне российский футболист сыграл в 21-м туре Лиги 1, в котором набрал 5+9 очков по системе гол+пас.

Александр Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после ухода из московского ЦСКА. «Монегаски» заплатили «красно-синими» 30 миллионов евро за трансфер футболиста. Текущее соглашение Головина с «Монако» рассчитано до конца сезона 2023/24.