Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Самолёт, следовавший из столичного «Внуково» в столицу Армении, экстренно приземлился в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону).

ИА REGNUM Рейс задерживается

Рейс Москва — Ереван пришлось вынужденно посадить в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, пишет телеграм-канал Don Mash. Пассажир был снят с борта, после чего самолёт продолжил полёт.

Состояние здоровья пассажира не уточняется.