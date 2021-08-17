Москва, 17 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид приобрёл для себя два браслета, инкрустированных бриллиантами. Об этом 17 августа пишет издание Lenta.ru.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

Артист купил браслеты марки Cartier под названиями Juste un Clou и Love, общая стоимость которых равна 10 млн рублей. Как отмечает издание, оба украшения представлены в категории женской коллекции.

Ранее Егор Крид принял участие в записи клипа рэпера Джигана на песню «На чиле». Ролик стал доступен на YouTube-канале Джигана с 16 августа 2021.