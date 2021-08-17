Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Руководство турецкого клуба «Галатасарай» согласилось отпустить 25-летнего бразильского центрального защитника Маркао в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера составит 11 миллионов евро.

ФК Галатасарай

Ранее «Галатасарай» и «Зенит» не могли договориться по трансферу защитника. Турецкий клуб требовал 12 миллионов евро, «сине-бело-голубые» был готовы заплатить лишь 8 миллионов евро. Однако 16 августа в матче первого тура нового сезона турецкой Суперлиги 2021/22 Маркао был удален с поля после того, как ударил одноклубника по лицу. После этого инцидента руководство «Галатасарая» приняло решение избавиться от футболиста.

Текущее соглашение Маркао с «Галатасараем» рассчитано до середины 2022 года.