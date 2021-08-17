Приштина, Сербия, 17 августа, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Албанские партии Косово объединились, чтобы обойти поддерживаемый Белградом «Сербский список» на местных выборах в Северной Митровице, которые, как и по всему Косово, состоятся 17 октября.

Милан Радоевич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пост мэра намерен занять Скендер Садику. Вместе с албанскими «Движением за самоопределение» и Демократической партией Косово против «Списка» выступили партии-представительницы цыган и организации гражданского общества.

В настоящее время муниципалитет возглавляет Милан Радоевич. На местных выборах албанские партии объединятся под общим списком «Гражданская инициатива Митровица».