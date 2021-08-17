Ульяновск, 17 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области брандмейстеры ликвидировали пожар в производственно-складском помещении в Димитровграде, отмечается на сайте управления МЧС. На тушение ушло более пяти часов.

73.mchs.gov.ru Пожар в Димитровграде

Пожар произошёл сегодня, 17 августа, в 08:47 (мск) на улице Жуковского в Димитровграде, который является вторым по величине городом в регионе. Горело двухэтажное производственно-складское здание, к прибытию пожарных наблюдалось задымление на втором этаже.

Пожар локализовали в 12:13 (мск), открытое горение ликвидировали в 12:56 (мск), полностью он был потушен в 14.21 (мск). Для тушения привлекли 72 человек.

В управлении отмечают, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Об ущербе и площади возгорания не сообщается.

По данным местных СМИ, горел склад мебельной фабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл 16 июля 2021 года в Ульяновске: горел коммерческий склад, движение было временно перекрыто из-за сильного задымления. В тушении участвовали более 80 человек.

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