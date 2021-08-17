Ростов-на-Дону, , 19:34 — REGNUM Ростов-на-Дону хочет опередить Санкт-Петербург и установить побратимские связи со столицей Сейшельских островов — городом Виктория. Об этом шла речь на заседании Ростовской-на-Дону городской думы 17 августа.

Остров Ла-Диг. Сейшелы (сс) Tobias Alt

Ещё в ноябре 2019 года губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Сейшельских островов Дэнни Фор договорились о налаживании взаимного сотрудничества. Второй российский город, с которым планируется установить побратимские отношения, — Санкт-Петербург.

«Предлагаем опередить Санкт-Петербург и подписать побратимские отношения в текущем году с городом Виктория. Это будет знаменательно ещё и потому, что текущий год — год 45-летия со дня признания независимости Республики Сейшельские Острова», — отметила заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону по экономическим вопросам Светлана Камбулова.