Челябинск, 17 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Правительство России одобрило создание в Челябинске межуниверситетского кампуса. Его проект вошёл в число тех восьми, которые находятся в высокой степени готовности. К их реализации могут приступить уже в 2021 году, заявил на заседании правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Pawel Maryanov Челябинск

Как пишет Накануне.Ru, общая площадь кампуса составит 126 тыс. кв. метров. На двух площадках будут созданы объекты образовательной, исследовательской, социальной и научной инфраструктуры. Всего для проживания и обучения здесь появится 5 тыс. мест.

На реализацию проекта предстоит потратить 9,3 млрд рублей. Из них 40% планируется привлечь из средств частных инвесторов.