Минск, 17 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В январе — июне реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии выросли на 3,4% к уровню такого же периода 2020 года. Об этом 17 августа сообщил Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

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Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, пояснили в Белстате. Там также отметили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.

Напомним, 17 августа Белстат проинформировал о росте ВВП республики за январь — июль 2021 года на 3,3% в сопоставимых ценах к такому же периоду прошлого года. Объём ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд белорусских рублей ($38,2 млрд). Официальным прогнозом предусмотрен рост ВВП на 1,8% при инфляции до 5%.

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