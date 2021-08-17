Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Ростовской области с января по июль 2021 года узаконили свои отношения более 13 тысяч пар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 августа.

Takmeomeo Свадьба

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на Дону появилось на 40% больше новых семей. При этом пик свадебных торжеств ожидается в августе-сентябре. К примеру, в первый день Успенского поста, который совпадает с так называемым Медовым Спасом, узаконили отношения 373 пары.

«Донской край всегда отличался прочностью семейных отношений, выдерживающих испытание временем. Любовь и уважение делают крепкой семью, которая определяет стабильность и устойчивость всех социальных процессов в регионе», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.