Махачкала, 17 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В столице Дагестана 17 августа открыли новый международный терминал в аэропорту Махачкалы, который носит имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Его строительство велось пять лет, а стоимость составила 1,6 млрд рублей, сообщили в дирекции аэропорта.

АО «Аэропорт Махачкала»

По проектной мощности терминал международных авиалиний сможет обслуживать до 190 пассажиров в час, а в год, по словам гендиректора авиагавани Саида Рамазанова, пассажиропоток может составить около 300 тыс. человек, что позволит увеличить количество рейсов по международным направлениям.

В настоящее время из Махачкалы можно улететь в города Турции — Стамбул и Анталью — и в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай.

Как отметил в ходе торжественной церемонии открытия нового терминала врио главы Дагестана Сергей Меликов, развитие аэропорта должно придать дополнительный импульс развитию всей республики, в том числе реализации экономических проектов с другими странами.