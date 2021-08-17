Ижевск, 17 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Удмуртии развернули дополнительно 141 койку для пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Об этом сообщает минздрав республики.

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Дополнительные места появились в Республиканской клинической инфекционной больнице, Республиканской детской клинической больнице, ГКБ №2, ГКБ №8, Завьяловской и Воткинской районных больницах.

Общий коечный фонд инфекционного профиля в настоящее время составляет 2,67 тыс. мест в 14 медицинских учреждениях. Из этого числа более половины — 1534 койки — оснащены кислородом, 319 — аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В настоящее время заняты 2361 место, таким образом, свободны 14,5% коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в Удмуртии выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 213 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 43 445 случаев. Всего в республике выздоровели с начала пандемии 35 405 человек. Скончались 1382 человека.

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