Москва, 17 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. 21-летний воспитанник московского ЦСКА Константин Марадишвили может продолжить карьеру в «Локомотиве». Об этом 17 августа сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

В текущем сезоне 21-летний Константин Марадишвили принял участие в двух матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова».

Текущее соглашение Марадишвили с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2024/25. Авторитетный портал transfermarkt оценивает российского опорного полузащитника в 2,5 миллиона евро.

4 августа «Локомотив» объявил о переходе 22-летнего воспитанника ЦСКА Наира Тикнизяна. «Железнодорожники» заплатили за футболиста 4 миллиона евро.