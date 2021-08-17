Москва, , 19:16 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний внёс в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Госдума Коллаж Ивана Шилова

Поправки в Уголовный кодекс предполагают санкции в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом под предвыборным обещанием понимается чётко определенное данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения.