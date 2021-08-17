Брешиа, Италия, 17 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб Италии продолжают ликвидировать последствия удара, который стихия нанесла по северным регионам страны 16 августа и в ночь на 17 августа, сообщили их представители.

Оползень

Сотрудникам служб пришлось спасать машины (в некоторых из которых были люди) от оползней, убирать с дорог упавшие деревья, ликвидировать последствия подтоплений. В некоторых районах из-за разливов рек понадобилось эвакуировать жителей.

О жертвах и госпитализированных не сообщается.