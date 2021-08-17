Приштина, Сербия, 17 августа, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 17 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 9851 образца в крае выявили 1765 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 121 человек признан излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Albinfo Правительство Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 118 684 случая заражения, 106 278 пациентов уже здоровы. 2285 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, пятеро из них — 17 августа. Число активных случаев заражения составляет 10 183.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca. Вакцинация ведется с перерывами на выходные дни. 213 279 человек уже получили обе дозы вакцины, с начала кампании проведено 601 701 инъекций коронавируса.