Тюмень, 17 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Пресс-служба Госохотдепартамента по Тюменской области Василий Щепелин

Василий Щепелин выразил благодарность коллективу департамента.

«Принципами нашей работы всегда были честность, открытость, доступность. Хочется пожелать и в дальнейшем двигаться вперед, не сходя с заданного курса», — напутствовал соратников Щепелин.

В департаменте были подведены итоги работы уже экс-директора. Был создан «Личный кабинет» охотника, которым воспользовались 14 тыс. человек, состоялись первые в России электронные аукционы, внедрено автоматическое электронное распределение заявок. С 2017 по 2021 год в Тюменской области увеличилась численность лосей — на 46%, и косули сибирской — на 34%.