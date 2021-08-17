Пекин, 17 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Китайские тейкунавты (космонавты) в ближайшее время выйдут в открытый космос с борта орбитальной станции «Тяньгун», сообщает 17 августа Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (КППКК).

Фото Синьхуа В космосе

Выход планируется осуществить из модуля «Тяньхэ» строящейся на околоземной орбите китайской космической станции «Тяньгун».

»Экипаж корабля «Шэньчжоу-12» выполнит второй выход в космос в ближайшем будущем при первой возможности», — указано в сообщении КППКК.

При этом сообщается, что на данный момент созданы все условия для выхода из модуля.

Напомним, 17 июня китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту стартовал с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2» с космодрома «Цзюцюань», а затем успешно пристыковался к орбитальной станции «Тяньгун».

Первый выход в открытый космос китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо осуществили 4 июля, установив запланированное оборудование, а также проведя проверку функционирования роботизированного манипулятора и скафандров.