Челябинского бизнесмена будут судить за мошенничество с жильём для сирот
Верхнеуральск, Челябинская область, 17 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с с жильём для сирот. Об этом сообщает областное управление СКР.
Также ему вменяют подделку документов. Следователи полагают, что этот гражданин продал администрации Верхнеуральского района две квартиры, не пригодные для проживания. При этом он предоставил поддельные документы о якобы соответствии этого жилья строительным нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Оперативное сопровождение этого дела вели сотрудники полиции. Оно уже передано в суд. Кроме того, против чиновников из администрации Верхнеуральского района расследуется дело по факту превышения должностных полномочий.