Верхнеуральск, Челябинская область, 17 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с с жильём для сирот. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

Также ему вменяют подделку документов. Следователи полагают, что этот гражданин продал администрации Верхнеуральского района две квартиры, не пригодные для проживания. При этом он предоставил поддельные документы о якобы соответствии этого жилья строительным нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Оперативное сопровождение этого дела вели сотрудники полиции. Оно уже передано в суд. Кроме того, против чиновников из администрации Верхнеуральского района расследуется дело по факту превышения должностных полномочий.