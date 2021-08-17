Минск, , 19:01 — REGNUM Национальный статистический комитет Белоруссии проинформировал 17 августа о росте валового внутреннего продукта за январь — июль 2021 года на 3,3% в сопоставимых ценах к такому же периоду прошлого года. Объём ВВП в текущих ценах составил 95,4 млрд белорусских рублей ($38,2 млрд)

«В январе — июле 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 84,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-июля 2020 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 100,7%, «Обрабатывающая промышленность» — 109,3%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 112,5% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 101,9%», — сказано в официальном сообщении.

За семь месяцев текущего года грузооборот составил 69,9 млрд тонно-километров — на 1,5% больше, чем за такой же прошлогодний период. Организациями и индивидуальными предпринимателями было перевезено 219 млн тонн грузов — на 1,2% меньше прошлогоднего показателя. Пассажирооборот в январе — июле составил 11 361,6 млн. пассажиро-километров (+7,6%). Услугами пассажирского транспорта воспользовались 896,6 млн. человек (-4,5%).

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