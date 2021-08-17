Сочи, Краснодарский край, 17 августа, 2021, 18:56 — ИА Регнум. 17 августа авторитетный портал WhoScord опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего четвертого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим игроком тура стал 33-летний болгарский атакующий полузащитник «Сочи» Ивелин Попов, отметившийся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в матче с «Химками».

Эдгар Брещанов / soccer.ru Ивелин Попов

В символическую сборную четвертого тура, помимо Ивелина Попова (9,2), вошли Антон Коченков (7,8), Мехди Зеффан (7,4), Акос Кечкеш (8,2), Матео Барач (7,8), Айртон Лукас (7,7), Зелимхан Бакаев (7,7), Хван Ин-Бом (8,2), Бернард Бериша (7,6), Евгений Луценко (8,2) и Гамид Агаларов (7,6).

На данный момент в пятерку лучших игроков лиги по оценкам портала WhoScored входят нападающие «Зенита» Сердар Азмун (4 гола в 4 матчах, оценка 7,89) и Александр Ерохин (4 гола и 1 голевая передача в 4 матчах, оценка 7,55), защитник казанского «Рубина» Илья Самошников (1 гол в 4 матчах, оценка 7,82), форвард московского «Локомотива» Федор Смолов (3 гола в 4 матчах, оценка 7,60) и атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Щиманьский (2 гола и 1 результативная передача в 4 матчах, оценка 7,73).