Кальяри, Италия, 17 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Италии окажет комплексную поддержку сельхозпроизводителям. пострадавшим от лесных пожаров лета 2021 года, заявил во вторник, 17 августа, министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

В частности, предполагается выплата компенсаций. Суммы и сроки министр не называл, однако отметил, что одна из целей правительства — не допустить, чтобы фермеры оставляли территории, пострадавшие от пожаров.

Лесные пожары летом 2021 года затронули большинство регионов Италии, в особенности пострадали Сардиния и Сицилия.