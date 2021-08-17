Киев, 17 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Украина не направляла России официального приглашения на саммит «Крымской платформы», заявил 17 августа министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире украинского телевидения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

Дипломат отметил, что приглашение не было направлено, поскольку якобы Москва сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с «Крымской платформой».

«В принципе, мы не против… Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках «Крымской платформы», но тема этого разговора может быть только одна — путь и график деоккупации Крыма», — подчеркнул Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре прошлого года власти Украины заявили, что приняли решение пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа». В конце ноября в МИД Украины заявили, что дипломаты ищут «соответствующую форму приглашения», и подтвердили серьёзность намерений Киева — «мы однозначно будем приглашать Россию». Позже представители Украины еще не раз выступали с заявлениями такого рода.