Минск, 17 августа 2021, 18:45 — REGNUM Очередной фейк о якобы полном уничтожении украинской молочной отрасли выдало 17 августа государственное телевидение Белоруссии. По мнению белорусских пропагандистов, власти Украины уничтожают крестьянство своей страны.

Молочная продукция
Молочная продукция
Pxhere.com

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«В Украине молочное производство практически уничтожено, а села напоминают арену сражений времен Второй мировой. Проблема в том, что местным производителям приходится конкурировать с дешевым импортом, а частнику с его мелкотоварным хозяйством не по силам соперничать с гигантскими международными корпорациями. По этой причине молочное производство стало уделом деревенских старушек, для которых это даже не прибыль, а способ выживания. Нынешняя аграрная реформа, которая предполагает тотальную распродажу земли, уничтожит украинское селянство, как класс», — поведали пропагандисты «Белтелерадиокомпании».

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