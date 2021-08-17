Магнитогорск, Челябинская область, 17 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области под суд отданы трое граждан, совершавших кражи из гаражных кооперативов и садовых домиков. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Обвиняемыми являются местные жители 1995, 1999 и 2000 годов рождения. Один из них был ранее судим. Следователи считают, что эта троица воровала у горожан колёса, бытовую технику, электроинструмент и садовый инвентарь с целью продажи.

Всего следователи доказали 19 преступных эпизодов на общую сумму более 160 тыс. рублей. Обвиняемым грозит до пяти лет колонии.