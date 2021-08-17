Москва, 17 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. 27-летний французский центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть московский клуб. На футболиста, помимо «Ренна», претендует итальянский «Торино». Об этом 17 августа сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

На данный момент «Спартак» не может договориться с Жиго о продлении контракта. Французский защитник хочет получать на менее 3,5 миллиона евро за сезон. Текущее соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до следующего лета.

Самуэль Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент стоимость Жиго составляет 11 миллионов евро.