Рим, 17 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено увеличить штрафы для компаний за закрытие (в нарушение контрактов) и делокализацию предприятий, заявил во вторник, 17 августа, министр труда Андреа Орландо.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

Нарушителям будет грозить штраф в размере до 2% от оборота.

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Кроме того, власти смогут на три года лишить такую компанию права участвовать в каких-либо госзакупках или получать любые виды государственной поддержки.