Минск, 17 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Управление следкома Белоруссии по городу Минску возбудило уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь — сожительницы найденного повешенным в Киеве главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Проживающая в соседней республике белорусская гражданка подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии.

Amnesty.org Белоруссия

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«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь на Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении, опубликованном 17 августа на сайте белорусского СК.

Белорусские следователи отметили, что противоправные действия Жолудь зафиксированы на видео и растиражированы СМИ, интернет-ресурсам и телеграм-каналами. Всё это приобщено к материалам уголовного дела.

В отношении Жолудь запланировано «проведение иных следственных и процессуальных действий». Её грозит пятилетний срок лишения свободы.

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