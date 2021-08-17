Сыктывкар, 17 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Сыктывкаре с 9 по 15 августа коронавирус выявили у 727 человек, из них шестеро — дети до года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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В числе заболевших также 44 ребенка в возрасте от одного до шести лет. Наибольшее число заболевших — сыктывкарцы от 30 до 49 лет — 216 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сократились темпы ковид-вакцинации.