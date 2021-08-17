Веллингтон, 17 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Новозеландская поп-певица Lorde намекнула на появление новой песни «Mood Ring», предположительно, последнего сингла, который будет выпущен на ее грядущем альбоме «Solar Power». Об этом стало известно на официальном сайте исполнительницы.

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Lorde оставила комментарий на своем веб-сайте, который намекает на то, что песня появится 17 августа. Премьера музыкального видео, снятого в сорежиссуре самой певицы с Джоэлом Кефали, также состоится 17 августа. Песня станет третьим синглом с ее предстоящего третьего альбома и следует одноименным треком пластинки и «Stoned at the Nail Salon», который появился в сети в прошлом месяце.

Ранее певица ответила на критику в свою сторону о том, что она была частью «конюшни» Джека Антоноффа из женщин-артисток, для которых он пишет музыку. Lorde работала с продюсером как над «Solar Power», так и над «Melodrama» 2017 года.