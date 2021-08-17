Калуга, 17 августа, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя прошла сегодня, 17 августа, в Калуге. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи состоялся разговор о перспективах расширения сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Речь, в частности, шла о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта вьетнамской компании ТН Milk по строительству животноводческих комплексов, взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, других отраслях.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Приветствуя Данг Минь Кхоя, Владислав Шапша отметил, что Россию и Вьетнам связывают давние дружеские отношения, которые имеют статус стратегического партнерства, активно расширяется сотрудничество и с калужским регионом. «Калужскую область и Республику Вьетнам последние годы объединяют крепкие экономические связи. В прошлом году наш внешнеторговый оборот превысил 315 млн долларов США, всего за три года он вырос десятикратно, — отметил губернатор — Вьетнам уверенно занимает пятое место среди ведущих зарубежных торговых партнеров региона. У нас есть возможности и дальше увеличивать этот показатель. Калужская область входит в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России».

Пресс-служба правительства Калужской области Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя во время визита в Калугу 17.08.21

Владислав Шапша отметил, что предприятия области заинтересованы в расширении партнёрских связей с Вьетнамом. «Весьма актуальным является сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе мы внедряем самые передовые технологии, строим новые предприятия», — подчеркнул губернатор. В качестве положительного примера такого сотрудничества с вьетнамской стороной он привел компанию ТН Milk, которая, по его словам, уже инвестировала около 2,5 млрд. рублей в проект молочного животноводства и переработки молочной продукции. «Надеюсь, что наше тесное взаимодействие поможет реализовать эти проекты в срок», — заметил Владислав Шапша. Он также отметил перспективность развития контактов в образовательной сфере: «За 10 лет Обнинский институт атомной энергетики подготовил для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков. Надеюсь, их знания пригодятся в случае реализации планов по строительству в вашей стране центра ядерной науки и технологий».

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхоя 17 августа 2021 года в Калуге

В числе других важных направлений взаимовыгодного сотрудничества Владислав Шапша назвал туризм и молодежную политику. «Мы готовы искать новые методы сотрудничества, которые принесут пользу обеим сторонам. Постараемся развивать его по широкому спектру направлений на благо народов России и Вьетнама», — резюмировал губернатор.

Данг Минь Кхой высоко оценил потенциал калужского региона для расширения взаимодействия, отметив выгодное географическое положение и хорошую логистическую инфраструктуру области, ее промышленный и научный потенциал.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Вьетнам в Российской Федерации, Калужская область стала первым российским регионом, который он посетил после недавнего вступления в должность. В числе ключевых направлений сотрудничества Данг Минь Кхой назвал сельское хозяйство, развитие транспортного сообщения, образование и туризм.