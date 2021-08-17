Киев, , 18:43 — REGNUM 48% украинцев негативно воспримут намерение нынешнего президента страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Соответствующие результаты соцопроса представлены сегодня, 17 августа, экспертами Центра им. Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, лишь 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно. Кроме того, для 18,5% респондентов это безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины.

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции в мае Зеленский не стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок, заметив, что сейчас слишком рано решать этот вопрос. В ходе избирательной кампании — 2019 Зеленский не раз подчеркивал, что идёт во власть на один президентский срок, чтобы изменить всю политическую систему. В июне Зеленский заявил, что не видит среди политиков конкурентов на случай, если он всё же примет решение идти на второй президентский срок.