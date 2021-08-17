Киев, 17 августа 2021, 18:43 — REGNUM 48% украинцев негативно воспримут намерение нынешнего президента страны Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.
Соответствующие результаты соцопроса представлены сегодня, 17 августа, экспертами Центра им. Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно полученным результатам, лишь 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно. Кроме того, для 18,5% респондентов это безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.
Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины.
Напомним, что в ходе большой пресс-конференции в мае Зеленский не стал говорить, думает ли он баллотироваться на второй срок, заметив, что сейчас слишком рано решать этот вопрос. В ходе избирательной кампании — 2019 Зеленский не раз подчеркивал, что идёт во власть на один президентский срок, чтобы изменить всю политическую систему. В июне Зеленский заявил, что не видит среди политиков конкурентов на случай, если он всё же примет решение идти на второй президентский срок.