Минск, , 18:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась в совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного злодеяниями нацистских преступников на территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в публикации, размещённой 17 августа на сайте белорусской генпрокуратуры.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что не считает Отечественные войны «нашими». Тем не менее, по его поручению генпрокуратура совместно со следственным комитетом начала поднимать архивы и эксгумировать трупы на местах массовых захоронений, выйдя на цифру $500 млрд ущерба БССР за годы Великой Отечественной войны.

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В нынешнем сообщении генпрокуратуры сказано, что «в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси» ею установлены многочисленные случаи: массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики; насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии; использования принудительного труда в интересах противника; организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.

Белорусские прокуроры под началом Андрея Шведа выяснили также, что захватчиками повсеместно проводилось уничтожение имущества и его незаконное безвозмездное изъятие. В ходе расследования прокуроры открыли для себя такие факты, как: разрушение промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры; разграбление колхозов, отбирание скота; вывоз оборудования (паровые котлы, турбины, передвижные электростанции, металлорежущие станки, деревообрабатывающее оборудование и т.п.); хищение историко-культурных ценностей (музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности).

«Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении. С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд. долларов США в эквиваленте, — сказано в официальном сообщении. — Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны оккупанты осуществляли разграбление всего СССР и политику геноцида в отношении не только БССР. Правопреемницей Советского Союза является Российская Федерация. В послевоенный период ФРГ выплатила денежные компенсации бывшим узникам концлагерей, гетто и другим пострадавшим. Получали такие выплаты в дойчмарках и жители Белоруссии.