Екатеринбург, 17 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открыли движение по Блюхеровскому мосту, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Личная страница в соцсети Instagram (https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/) Блюхеровский мост

Из-за закрытия путепровода на ремонт в городе усилились пробки. Работы завершили досрочно. На мосту организовали пешеходный переход через железнодорожные пути и улицу Шефскую.

«Теперь мы начнем проектировать лифты для маломобильных жителей и переход с моста прямо в Шарташский парк», — написал глава региона

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отремонтируют мост через реку Исеть на трассе Р-354.