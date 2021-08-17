Архангельск, 17 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник лайт»

«В чера я лично испытал на себе вакцину «Спутник Лайт», в целом переношу ее удовлетворительно», — цитирует главу министерства пресс-служба ведомства.

В минздраве отметили, что у жителей региона появилась возможность выбора вакцины — в медицинские учреждения региона осуществлены поставки вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Запасы этих вакцин в целом составляют более 80 тысяч доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за месяц от ковида скончались 206 человек.