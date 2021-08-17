Тюмень, 17 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 270 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 августа коронавирусом заразились 51 316 человек, выздоровел 46 247 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 17 августа в регионе скончались 1198 пациентов с COVID-19 (на 20 человека больше, чем днём ранее).