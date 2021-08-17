Москва, 17 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. 17 августа агент 23-летнего атакующего полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Николы Влашича Тончи Мартич подтвердил информацию о том, что услуги футболиста были предложены «Наполи».

Антон Зайцев Никола Влашич

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласился отдать Влашича в годичную аренду с последующей обязанностью выкупа в «Милан». Стоимость арендного соглашения составил 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в трех турах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Ростовом».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Николу Влашича в 30 миллионов евро. Текущее соглашение хорвата с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.