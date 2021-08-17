Вашингтон, 17 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Британская поп-исполнительница Charli XCX в социальных сетях намекнула на дату выхода своего нового альбома.

(сс) Eric Nopanen Музыка

На странице певицы в инстаграм был размещен пост с изображением надгробия с датой 18 марта 2022 года.

https://www.instagram.com/p/CSm0Ah3Jwqc/

Альбом станет продолжением ее записи 2020 года «how i'm feeling now», а также пятой и последней записью в рамках ее нынешнего контракта с Warner Music. Ранее исполнительница анонсировала новый сингла «Good Ones», который выйдет 2 сентября.