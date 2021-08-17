Рим, 17 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум.

По данным навечер вторника, 17 августа, в Италии умерли128 510человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на54(днем ранее — на24), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на5273(днем ранее — на3674). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 449 606 — более7, 5% населения страны.

В настоящее время заражены129 116человек(на420 больше, чем днем ранее). Данный показатель растет уже более месяца, за это время он увеличился втрое.

Первую и повторную прививку сделали34 667 911человека, что составляет57,56% населения Италии.