Кострома, 17 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. После тяжелой продолжительной болезни скончался бывший директор Костромского областного драматического театра, преподаватель Костромского областного музыкального колледжа Сергей Дубов. Об этом в социальных сетях сообщила режиссёр исторического театра «РЯД» Татьяна Ноздрина.

Личный архив Сергей Борисович Дубов

«Сергей Борисович очень много сделал для Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского, где долгие годы был директором и для Костромского отделения Союза театральных деятелей, когда был его председателем. В самые тяжелые годы для всей страны он был опорой для актеров и всех сотрудников театра. Всю свою жизнь он служил людям, вкладывая в свое дело душу и сердце, делал все для того, чтобы работники театра чувствовали не только заботу и поддержку, но и продолжали служить театру. Светлая память!»

Сергею Борисовичу было 75 лет. В Костромском театре руководитель проработал 11 лет—до 2002 года. Затем он принял предложение о сотрудничестве с московским театром Александра Калягина, но из-за проблем со здоровьем был вынужден вернуться в Кострому. Последние годы работалпреподавателем иностранных языков в Костромском областном музыкальном колледже.