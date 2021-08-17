Киев, 17 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Госказначейство Украины перечислило на счета угледобывающих предприятий более 653 млн грн для выплаты шахтерам долгов по зарплате, сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

Шахтеры

Ведомство отмечает, что в течение сегодняшнего дня, 17 августа, все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам.

Наибольшие выплаты сделаны в адрес госпредприятия «Львовуголь» — 224,5 млн грн; горняки «Первомайскугля» получили почти 113 млн грн. Еще ряд угольных предприятий получили от 13 до 60 млн грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец заявил, что общая сумма долга по зарплате перед украинскими шахтерами составляет порядка 1,8 млрд грн. Горняки периодически проводят акции протеста и перекрывают автомобильные трассы, имеющие стратегическое значение. 24 августа на Украине готовятся торжественно отметить 30-летие независимости страны.