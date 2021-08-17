Астрахань, 17 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Астраханской области к 17 августа прививки от коронавирусной инфекции сделали 295 тыс. 398 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Mos.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Полностью иммунизацию завершили 242 тыс. 860 человек.

Всего в регион получил 295 тыс. 62 дозы вакцины «Спутник V», 170 тыс. 88 «Спутник Лайт», 9 тыс. 40 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1 тыс. 610 доз вакцины «КовиВак».