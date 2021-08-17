Вашингтон, , 19:19 — REGNUM США и Мексика договорились провести переговоры о развитии регионов, сообщает 17 августа Reuters.

США и Мексика Цуканов М.В

США готовы помочь южной Мексике развиваться. Именно это станет ключевой целью так называемого экономического диалога, который состоится между странами в следующем месяце, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Выступая на очередной пресс-конференции, Эбрард сказал, что центральное место в повестке дня также займут вопросы пограничной инфраструктуры и создания экономических возможностей в Центральной Америке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мексика и США подпишут связанное с вопросами миграции соглашение о совместном развитии во время визита в Мексику вице-президента США Камалы Харрис.