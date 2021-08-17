Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вышли на дежурство в составе 24 аварийных бригад в преддверии ливневых дождей, которые ожидаются в городе 17 августа с 21:00 до 23:00 мск. Бригады оснащены спецтехникой для быстрой откачки воды.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Дворцовой площади

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Кроме того, на особый контроль взяты участки, где ранее во время сильных дождей неоднократно происходили подтопления, в частности, на проспектах Королева и Испытателей и улице Уточкина.

«На пересечение улицы Парашютной и улицы Репищева, а также на Привокзальной площади в городе Ломоносов установлены передвижные насосные станции производительностью 650 кубометров в час», — сообщили в пресс-службе Водоканала.

Для приема ненормативного количества осадков за несколько часов до прогнозируемого в Петербурге ливня будет понижен уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения, а также будут запущены дополнительные насосы на очистных сооружениях.

Водоканал рекомендует автомобилистам, которые окажутся на улицах во время ливня, при повышении уровня воды более чем на 15−20 см остановиться в разрешенном месте, заглушить двигатель и дождаться, пока вода сойдет до безопасного уровня.

«Выбирайте знакомые маршруты следования, так как вода может скрывать ямы и неровности рельефа, а это прямая угроза жизни», — предупредили в Водоканале Петербурга.

Там добавили, что переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети, возникает в Петербурге при выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин. Спустя некоторое время система водоотведения принимает весь объем осадков.