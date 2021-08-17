Киев, 17 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский приглашён на торжественное заседание Верховной рады 24 августа, по случаю 30-летия независимости.

Верховная Рада Украины

Об этом заявил на брифинге 17 августа спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что пока нет информации, будет ли Зеленский присутствовать на торжественном заседании Рады.

ИА REGNUM напоминает, что Рада на своем торжественном заседании 24 августа вручит награды и специальные нагрудные знаки парламента в честь тридцатилетия акта провозглашения независимости Украины.

23 августа состоится внеочередное заседание Верховной рады, посвященное саммиту «Крымской платформы», на котором украинские депутаты, как предполагается, примут обращение к «международным партнёрам».