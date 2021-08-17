Астрахань, 17 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Астраханской области 17 августа подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 48 тыс. 552 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1552 человека.

За весь период 1280 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.